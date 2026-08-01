FAITES DES JEUX Serverette
samedi 15 août 2026 · Serverette
Informations pratiques
Serverette
FAITES DES JEUX
Serverette Lozère
Tarif : 3 – 3 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Préparez-vous à passer un très bon moment entre amis ou en famille en jouant à l’occasion de l’événement Faites des jeux à Serverette !
Après-midi Jeux à Serverette !
L’association Patrimoine et Traditions de Serverette vous donne rendez-vous le samedi 15 août 2026, à partir de 14 h 30, à la Salle des fêtes de Serverette, pour un après-midi placé sous le signe du jeu et de la convivialité.
Au programme
Escape game Cornebidouille
Jeux pour petits et grands
♟️ Jeux de société
Animations pour toute la famille
Avec la participation de Lozèreplay et de la boutique Le Gremlin de Saint-Chély-d’Apcher.
Tarif 3 € par personne
Venez partager un moment ludique en famille ou entre amis !
Renseignements 06 82 30 26 70
Nous vous attendons nombreux ! .
Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70 assopatrimoineettraditionsserverette@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for a great time with friends and family at the Faites des jeux event in Serverette!
L’événement FAITES DES JEUX Serverette a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan