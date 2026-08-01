Informations pratiques

Serverette

FAITES DES JEUX

Serverette Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Préparez-vous à passer un très bon moment entre amis ou en famille en jouant à l’occasion de l’événement Faites des jeux à Serverette !

Après-midi Jeux à Serverette !

L’association Patrimoine et Traditions de Serverette vous donne rendez-vous le samedi 15 août 2026, à partir de 14 h 30, à la Salle des fêtes de Serverette, pour un après-midi placé sous le signe du jeu et de la convivialité.

Au programme

Escape game Cornebidouille

Jeux pour petits et grands

♟️ Jeux de société

‍ ‍ ‍ Animations pour toute la famille

Avec la participation de Lozèreplay et de la boutique Le Gremlin de Saint-Chély-d’Apcher.

Tarif 3 € par personne

Venez partager un moment ludique en famille ou entre amis !

Renseignements 06 82 30 26 70

Nous vous attendons nombreux ! .

Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70 assopatrimoineettraditionsserverette@orange.fr

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English :

Get ready for a great time with friends and family at the Faites des jeux event in Serverette!

L’événement FAITES DES JEUX Serverette a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan