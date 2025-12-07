Faites des Lumières Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Faites des Lumières

Châteauneuf & Saint Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

En forme de clin d’oeil à la Fête des Lumières de Lyon, Faites des Lumières invite les habitants, associations et commerçants à faire briller les villages de Châteauneuf et Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le temps d’un après-midi et d’un début de soirée.

Après le Choeur des Hommes de Sud Bourgogne à l’église de Saint-Maurice illuminée pour l’occasion, une déambulation lumineuse reliera les deux villages par une belle promenade en famille de l’église de Saint-Maurice jusqu’à celle de Châteauneuf, en passant par le centre d’art contemporain Le Quai (association Esox Lucius), l’Auberge de La Croix Blanche, la Marmite et l’Epicerie Engrain. Chaque étape fera découvrir une petite illumination, décoration ou installation. Un apéritif gourmand sur la terrasse de l’église de Châteauneuf, clôturera cette promenade en lumière autour d’un verre de vin chaud, des planches apéros, soupes chaudes, et gaufres.

Que vous soyez habitant des deux villages ou des alentours, apportez votre lanterne ou lumignon, un sourire, et venez partager un moment avec vos voisins, vos amis ou votre famille.

Rendez-vous dimanche dès 16h

16.00 17.15 Choeur des Hommes de Sud Bourgogne, église de Saint Maurice, 10 euros, gratuit pour les moins de 15 ans

17.30 18.00 Déambulation lumineuse (plan sur le flyer)

18.00 20.00 Apéro Gourmand sur la terrasse de l’église de Châteauneuf

Un évènement organisé par les associations culturelles et patrimoniales de Châteauneuf et Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, dont les Amis de l’église de Châteauneuf, la Marmite, Engrain, l’Auberge de La Croix Blanche, Le Comité des fêtes de Saint Maurice l.C., Esox Lucius et Expo en Choeur. .

Plusieurs sites à Châteauneuf & Saint Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

