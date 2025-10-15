Faites des soupes semaine du gout Saulxures-sur-Moselotte

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-15 17:30:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

2025-10-15 2025-10-17

Dans le cadre de la semaine du gout, animations pour les enfants et les adultes à la médiathèque de Saulxures sur Moselotte .Tout public

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13

English :

As part of Taste Week, activities for children and adults at the Saulxures sur Moselotte media library.

German :

Im Rahmen der Geschmackswoche gibt es in der Mediathek von Saulxures sur Moselotte Animationen für Kinder und Erwachsene.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana del Gusto, attività per bambini e adulti presso la mediateca di Saulxures sur Moselotte.

Espanol :

En el marco de la Semana del Gusto, actividades para niños y adultos en la mediateca de Saulxures sur Moselotte.

