Faites du bruit ! Conservatoire de Nantes Nantes

Faites du bruit ! 16 – 18 décembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T19:00:00 – 2025-12-16T21:00:00

Fin : 2025-12-18T19:00:00 – 2025-12-18T21:00:00

Le département musiques actuelles amplifiées investit durant 3 soirées le nouvel espace Molière pour une scène ouverte aux groupes cycle 3 et CPES.

Mercreci 17 Décembre : Thématique Vinyle

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Jean-Michel Meunier