Faites du cirque avec la compagnie Charivari ! Halles du Marché Châlons-en-Champagne

Faites du cirque avec la compagnie Charivari ! Halles du Marché Châlons-en-Champagne dimanche 21 septembre 2025.

Faites du cirque avec la compagnie Charivari ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Halles du Marché Marne

L’initiation se tient sur la place du Marché au fleurs. En cas d’intempéries, elle aura lieu à l’intérieur des halles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Faites le cirque ! Avec la compagnie Charivari, venez vous initier à la pratique du cirque encadrée par un circassien professionnel. Petits ou grands, vous êtes les bienvenus !

Halles du Marché Place Godart 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Edifice caractéristique des progrès industriels du XIXe siècle, la « Halle aux comestibles » ouvre ses portes en 1882 pour accueillir un marché qui était établi à cet emplacement, dès 1846. La « Halle aux comestibles » est élevée sur la place Godart qui est le résultat du recouvrement du Mau mis en œuvre par le maire Alexandre Godart (1844-1856). La halle est l’œuvre de l’architecte Louis Gillet, également bâtisseur du cirque historique.

Aujourd’hui, comme au XIXe siècle, elle accueille les commerçants du marché qui se tient toutes les semaines. En outre, elle abrite désormais ponctuellement des événements divers : expositions, concerts, bals…

Les halles sont classées au titre des monuments historiques depuis 1988.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mathilde Boivin