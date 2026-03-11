Faites du jardin Saint-Loup-Lamairé
Faites du jardin Saint-Loup-Lamairé dimanche 19 avril 2026.
Faites du jardin
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Rendez-vous de 10 h à 17 h, au Jardin Partagé à Saint-Loup-sur-Thouet. Buvette sur place toute la journée. Programme disponible prochainement. Informations au 05 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faites du jardin
L’événement Faites du jardin Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-09 par CC Airvaudais Val du Thouet