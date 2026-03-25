Quiberville

Faîtes du nautisme !

Ecole de voile Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

(Re)découvrez la Fête du Nautisme en vous initiant au kayak de mer, paddle et/ou catamaran avec le Quiberville Yachting Club !

Rdv à l’Espace du large. .

Ecole de voile Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 20 72

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English : Faîtes du nautisme !

L’événement Faîtes du nautisme ! Quiberville a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux