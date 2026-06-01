Lugny-lès-Charolles

Faites du pain

Moulin de Lugny les Charolles Lugny-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Journée anniversaire des 25 ans de la rénovation du moulin de Lugny les Charolles avec des animations.

Redécouvrir le chemin du grain au pain avec ateliers pour fabriquer son pain de la préparation à la cuisson: inscription obligatoire.

Participation de producteurs locaux, animation musicale, visites guidées du moulin en activité. .

Moulin de Lugny les Charolles Lugny-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 66 70 41 moulinlugnylescharolles@gmail.com

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English : Faites du pain

L’événement Faites du pain Lugny-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-06-04 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III