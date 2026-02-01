Faites du sport 2026

Salle Omnisport de l’Anse-Vata Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 15:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La ville de Nouméa organise une journée dédiée au sport, le samedi 21 février, au complexe sportif de l’Anse-Vata, pour permettre à tous de découvrir gratuitement les activités sportives disponibles sur la commune.

.

Salle Omnisport de l’Anse-Vata Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 23.26.50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city of Nouméa is organizing a day dedicated to sport, on Saturday February 21, at the Anse-Vata sports complex, to enable everyone to discover the sports activities available in the commune, free of charge.

L’événement Faites du sport 2026 Nouméa a été mis à jour le 2026-02-15 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie