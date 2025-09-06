FAITES DU SPORT ! COMPLEXE DU PRESSOIRAS Château-Gontier-sur-Mayenne
FAITES DU SPORT !
COMPLEXE DU PRESSOIRAS 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
2025-09-06
Vous vous demandez quel sport pratiquer à la rentrée ? Vous avez envie de changer de discipline ?
Rendez-vous Samedi 6 septembre de 9h30 à 13h
au Complexe sportif du Pressoiras, rue des Nations unies à Château-Gontier sur Mayenne.
Initiations, démonstrations… Venez découvrir plus d’une trentaine de disciplines et vous essayer à différents sports avec les associations et clubs sportifs du Pays de Château-Gontier !
Informations chateau-gontier@chateaugontier.fr 02 43 09 55 55 .
COMPLEXE DU PRESSOIRAS 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55 chateau-gontier@chateaugontier.fr
English :
Wondering which sport to take up this autumn? Looking for a new discipline?
German :
Sie fragen sich, welche Sportart Sie zu Beginn des neuen Schuljahres ausüben sollen? Möchten Sie eine andere Sportart ausprobieren?
Italiano :
Vi state chiedendo quale sport praticare quest’autunno? Volete cambiare sport?
Espanol :
¿Se pregunta qué deporte practicar este otoño? ¿Quieres cambiar de deporte?
