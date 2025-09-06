FAITES DU SPORT ! COMPLEXE DU PRESSOIRAS Château-Gontier-sur-Mayenne

COMPLEXE DU PRESSOIRAS 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Vous vous demandez quel sport pratiquer à la rentrée ? Vous avez envie de changer de discipline ?

Rendez-vous Samedi 6 septembre de 9h30 à 13h

au Complexe sportif du Pressoiras, rue des Nations unies à Château-Gontier sur Mayenne.

Initiations, démonstrations… Venez découvrir plus d’une trentaine de disciplines et vous essayer à différents sports avec les associations et clubs sportifs du Pays de Château-Gontier !

Informations chateau-gontier@chateaugontier.fr 02 43 09 55 55 .

COMPLEXE DU PRESSOIRAS 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55 chateau-gontier@chateaugontier.fr

English :

Wondering which sport to take up this autumn? Looking for a new discipline?

German :

Sie fragen sich, welche Sportart Sie zu Beginn des neuen Schuljahres ausüben sollen? Möchten Sie eine andere Sportart ausprobieren?

Italiano :

Vi state chiedendo quale sport praticare quest’autunno? Volete cambiare sport?

Espanol :

¿Se pregunta qué deporte practicar este otoño? ¿Quieres cambiar de deporte?

