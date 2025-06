Faites du sport et de la culture – Terrain du moto club de Mazel Érize-la-Petite 28 juin 2025 14:00

Meuse

Faites du sport et de la culture Terrain du moto club de Mazel D 902 Érize-la-Petite Meuse

Troisième édition de la « Faites du Sport et de la Culture », au terrain du Moto Club de Mazel (D 902 Erize-la-Petite)

Au programme:

– 14h Départ des marches avec l’Argonne Club Triaucourt: 2, 5 et 9 km et Initiation au Tir à l’Arc

– Démonstration de Freestyle avec Freerid’aire

– Initiation à la moto pour les enfants à partir de 5 ans avec le MC mazel (en toute sécurité)

– Jeux en bois avec la La Barmacie

– Démonstration de sculpture à la tronçonneuse et exposition avec Au Fil de l’Aire

– Déambulation costumée avec Connaissance de la Meuse

– Parcours draisiennes et petits vélos avec @Centre Equilibre Meuse

– Démonstrations des Jeunes @Sapeurs Pompiers Pierrefitte sur Aire

– Maquillage enfants avec les jeunes de @L’Aire Ados

– Initiation au hand avec la MJ Vaubécourt

– Expo avec @Vent des Forêts

– Coin lectures avec les 4 Bibliothèques du territoire

Animation musicale avec la fanfare Blue Heaven Stompers sur des airs de jazz New Orléans

Vente de Produits locaux de La Grange Paysanne

Et encore pleins d’autres surprises!!

GRATUIT ET OUVERT A TOUS !Tout public

D 902

Érize-la-Petite 55260 Meuse Grand Est

English :

Third edition of the « Faites du Sport et de la Culture », at the Moto Club de Mazel (D 902 Erize-la-Petite)

On the program:

– 2pm Start of walks with Argonne Club Triaucourt: 2, 5 and 9 km and Archery Initiation

– Freestyle demonstration with Freerid’aire

– Motorcycle initiation for children aged 5 and over with MC mazel (in complete safety)

– Wooden games with La Barmacie

– Chainsaw sculpture demonstration and exhibition with Au Fil de l’Aire

– Costume parade with Connaissance de la Meuse

– Bicycle and draisian course with @Centre Equilibre Meuse

– Demonstrations by young firefighters @Sapeurs Pompiers Pierrefitte sur Aire

– Face painting for children by @L’Aire Ados youngsters

– Handball initiation with MJ Vaubécourt

– Exhibition with @Vent des Forêts

– Reading corner with the 4 local libraries

Musical entertainment with the Blue Heaven Stompers brass band on New Orleans jazz tunes

Sale of local products from La Grange Paysanne

And lots more surprises!

FREE AND OPEN TO ALL!

German :

Dritte Ausgabe der « Faites du Sport et de la Culture », auf dem Gelände des Moto Club de Mazel (D 902 Erize-la-Petite)

Auf dem Programm:

– 14 Uhr Start der Wanderungen mit dem Argonne Club Triaucourt: 2, 5 und 9 km und Einführung in das Bogenschießen

– Freestyle-Demonstration mit Freerid’aire

– Einführung in das Motorradfahren für Kinder ab 5 Jahren mit dem MC mazel (in aller Sicherheit)

– Holzspiele mit La Barmacie

– Vorführung von Kettensägenschnitzereien und Ausstellung mit Au Fil de l’Aire

– Kostümierte Wanderung mit Connaissance de la Meuse

– Parcours mit Draisinen und kleinen Fahrrädern mit @Centre Equilibre Meuse

– Vorführungen der Jugendfeuerwehr @Sapeurs Pompiers Pierrefitte sur Aire

– Kinderschminken mit den Jugendlichen von @L’Aire Ados

– Einführung in den Handball mit der MJ Vaubécourt

– Ausstellung mit @Vent des Forêts

– Leseecke mit den 4 Bibliotheken des Territoriums

Musikalische Unterhaltung mit der Blaskapelle Blue Heaven Stompers mit New Orleans-Jazzklängen

Verkauf von lokalen Produkten von La Grange Paysanne

Und noch viele weitere Überraschungen!

KOSTENLOS UND FÜR ALLE ZUGÄNGLICH!

Italiano :

Terza edizione di « Faites du Sport et de la Culture », presso il terreno del Moto Club de Mazel (D 902 Erize-la-Petite)

In programma:

– ore 14:00 Inizio delle passeggiate con l’Argonne Club Triaucourt: 2, 5 e 9 km e introduzione al tiro con l’arco

– Dimostrazione di freestyle con Freerid’aire

– Introduzione alla moto per i bambini dai 5 anni in su con MC Mazel (in tutta sicurezza)

– Giochi in legno con La Barmacie

– Dimostrazione e mostra di sculture con la motosega con Au Fil de l’Aire

– Sfilata in costume con Connaissance de la Meuse

– Corso di draisiennes e piccole biciclette con @Centre Equilibre Meuse

– Dimostrazioni dei giovani pompieri @Sapeurs Pompiers Pierrefitte sur Aire

– Pittura del viso per bambini a cura dei giovani di @L’Aire Ados

– Introduzione alla pallamano con MJ Vaubécourt

– Mostra con @Vent des Forêts

– Angolo della lettura con le 4 biblioteche locali

Intrattenimento musicale con la brass band Blue Heaven Stompers sulle note del jazz di New Orleans

Vendita di prodotti locali da La Grange Paysanne

E tante altre sorprese!

GRATUITO E APERTO A TUTTI!

Espanol :

Tercera edición de « Faites du Sport et de la Culture », en los terrenos del Moto Club de Mazel (D 902 Erize-la-Petite)

En el programa:

– 14.00 h Inicio de las marchas con Argonne Club Triaucourt: 2, 5 y 9 km e Iniciación al tiro con arco

– Demostración de Freestyle con Freerid’aire

– Iniciación a la moto para niños a partir de 5 años con MC Mazel (con total seguridad)

– Juegos de madera con La Barmacie

– Demostración y exposición de esculturas con motosierra con Au Fil de l’Aire

– Desfile de disfraces con Connaissance de la Meuse

– Curso de draisiennes y bicicletas pequeñas con @Centre Equilibre Meuse

– Demostraciones de los jóvenes bomberos @Sapeurs Pompiers Pierrefitte sur Aire

– Pintura de caras para niños a cargo de jóvenes de @L’Aire Ados

– Iniciación al balonmano con MJ Vaubécourt

– Exposición con @Vent des Forêts

– Rincón de lectura con las 4 bibliotecas locales

Animación musical con la banda de música Blue Heaven Stompers a ritmo de jazz de Nueva Orleans

Venta de productos locales de La Grange Paysanne

Y muchas sorpresas más

¡GRATUITO Y ABIERTO A TODOS!

L’événement Faites du sport et de la culture Érize-la-Petite a été mis à jour le 2025-06-12 par OT COEUR DE LORRAINE