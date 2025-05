Faites du sport ! – Forges-les-Eaux, 13 juin 2025 17:00, Forges-les-Eaux.

Seine-Maritime

Faites du sport ! Complexe sportif Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-06-13 17:00:00

fin : 2025-06-13 19:00:00

2025-06-13

Rejoignez-nous le vendredi 13 Juin à partir de 17h au complexe sportif de Forges-les-Eaux pour la 3ème édition de la « Faites du Sport » ! Au programme des structures gonflables, des animations sportives et la remise des trophées aux associations. Alors n’attendez plus et venez tester les activités en famille ou entre amis !

Complexe sportif

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 68

English : Faites du sport !

Join us on Friday June 13 from 5pm at the Forges-les-Eaux sports complex for the 3rd edition of « Faites du Sport »! On the program: inflatables, sports activities and the presentation of trophies to the associations. So don’t wait any longer and come and try out the activities with your family or friends!

German :

Besuchen Sie uns am Freitag, den 13. Juni ab 17 Uhr im Sportkomplex von Forges-les-Eaux für die dritte Ausgabe von « Faites du Sport »! Auf dem Programm stehen Hüpfburgen, Sportanimationen und die Verleihung der Trophäen an die Vereine. Also warten Sie nicht länger und testen Sie die Aktivitäten mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 13 giugno dalle 17:00 presso il complesso sportivo di Forges-les-Eaux per la terza edizione di « Faites du Sport »! In programma: gonfiabili, attività sportive e la consegna dei trofei alle associazioni. Non aspettate oltre e venite a provare le attività con la vostra famiglia o i vostri amici!

Espanol :

Únase a nosotros el viernes 13 de junio a partir de las 17.00 h en el complejo deportivo de Forges-les-Eaux para asistir a la 3ª edición de « Faites du Sport » En el programa: hinchables, actividades deportivas y entrega de trofeos a las asociaciones. No espere más y venga a probar las actividades en familia o con amigos

