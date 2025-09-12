Faites du sport Istres

Faites du sport Istres vendredi 12 septembre 2025.

Faites du sport

Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025.

Annulé en cas de mauvais temps. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Plus de 70 activités sportives et de loisirs sont présentées au public pour trois journées sportives et artistiques !

Les samedi et dimanche, pratiquez vos sports favoris ou testez de nouvelles pratiques avec les associations istréennes.

Evènement incontournable qui rassemble l’ensemble du monde sportif d’Istres et Entressen, « Faites du sport » réunit chaque année plusieurs milliers de personnes, de tous les âges, petits et grands, sur l’esplanade Charles de Gaulle (étang de l’Olivier) pour découvrir, rencontrer les acteurs, les clubs et disciplines sportives proposées à Istres.



Le village sportif accueille donc les associations sportives istréennes qui feront découvrir leurs activités et leurs sports aux familles et public !





Vendredi 12 septembre

« Défi Scolaire » 9h00 11h15 / 13h45 16h10

Plus de 600 enfants issus de 24 classes d’écoles primaires effectueront un parcours pour découvrir une multitude d’activités physiques et sportives.

Cette journée est réalisée en partenariat avec l’inspection de l’Éducation Nationale et la direction des sports de la ville d’Istres.

LES ACTIVITÉS PRESSENTIES Athlétisme, Expression, pétanque, tchoukball, short golf, tennis de table et quizz.





Samedi 13 septembre

« Échanges sportifs internationaux » à partir de 11h

Une importante délégation internationale nous fera l’honneur d’une visite officielle et d’un temps d’échanges sur le site de la Faites du Sport en vue d’exporter le concept de la manifestation et favoriser en particulier les échanges entre associations sportives des 2 rives méditerranéennes.

Nous pourrons compter sur la présence de

• Une forte délégation Africaine avec des représentants de l’ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques Africain), le COSA (Comité Olympique et Sportif Algérien), la Fédération Algérienne Handisports, l’ASAFE (Associatif Sportifs Algérien De France et d’Europe), la maison de l’Afrique à Paris.

• De Sportifs médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

• De représentants du Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges.



Samedi 13 et Dimanche 14 septembre

« Village Sportif » 10h30 18h30

– LES STANDS DE CLUBS ET DE LA VILLE Venez découvrir et pratiquer de nombreuses activités sur terre et sur l’eau. Plus de 60 clubs sportifs et e-sportifs. Ouvert à tout public.​

– LES ANIMATIONS LUDIQUES ET À SENSATIONS FORTES Rugby élastique, toboggan géant, mini parc pirate, trampoline élastique 4 pistes, mini châteaux.

​- DES STANDS EXTRA-SPORTIFS Bien-être, caritatifs, institutionnels, associations culturelles (danse, chant, photographie).

​- 3 ESPACES DE DÉMONSTRATION 1 Dojo et 2 scènes.

– UN ESPACE FESTIF Buvette toute la journée.



« Pass’Sport »

10h30 18h30

Inscrivez-vous au « Pass’sport ». Un parcours sportif pour découvrir de nombreuses activités et valider au moins 8 épreuves dont 4 épreuves de clubs.

Inscriptions sur place.



Dimanche 14 septembre

« Rando Pédestre » 9h00 12h00

De l’Esplanade Charles-de-Gaulle jusqu’au chemin du Safre, chemin de Quinsanne, chemin de l’Estagel, chemin de St Etienne puis retour jusqu’à l’Esplanade Charles-de-Gaulle.



« Flash Mob »

Début à 15h30

Que tu sois danseur expérimenté ou amateur, peu importe ton niveau, viens partager un moment fun et dynamique avec nous ! C’est l’occasion parfaite de se lâcher et de bouger ensemble ! Alors rejoins-nous, invite tes amis et prépare-toi à faire vibrer l’Esplanade Charles de Gaulle. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 19 41

English :

Cancelled due to bad weather conditions. Strong winds expected this weekend.

Over 70 sports and leisure activities are on offer for three days of sporting and artistic activities!

On Saturday and Sunday, practice your favorite sports or try out new ones with Istré associations.

German :

Mehr als 70 Sport- und Freizeitaktivitäten werden der Öffentlichkeit an drei sportlichen und künstlerischen Tagen vorgestellt!

Am Samstag und Sonntag können Sie Ihre Lieblingssportarten ausüben oder mit den Vereinen von Istrien neue Praktiken ausprobieren.

Italiano :

Oltre 70 attività sportive e ricreative sono in programma per tre giorni di attività sportive e artistiche!

Sabato e domenica potrete cimentarvi nei vostri sport preferiti o sperimentare nuove attività con le associazioni locali.

Espanol :

Cancelado debido a condiciones meteorológicas adversas. Se esperan fuertes vientos este fin de semana.

Más de 70 actividades deportivas y de ocio en tres días de deporte y arte.

El sábado y el domingo, practique sus deportes favoritos o pruebe otros nuevos con las asociaciones locales.

L’événement Faites du sport Istres a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme d’Istres