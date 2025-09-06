Faites du sport ! PISCINE JACQUES-MOUREN (Ouen Toro) Nouméa
PISCINE JACQUES-MOUREN (Ouen Toro) 144 Promenade Roger Laroque, Nouméa 98800, Nouvelle-Calédonie Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-09-06 08:00:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
2025-09-06
Natation, natation synchronisée, apnée, hockey subaquatique … La ville de Nouméa organise un événement dédié aux sports aquatiques à la piscine Jacques-Mouren du Ouen Toro pour faire découvrir les activités proposées dans les piscines municipales.
PISCINE JACQUES-MOUREN (Ouen Toro) 144 Promenade Roger Laroque, Nouméa 98800, Nouvelle-Calédonie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 261843 vie.citoyenne@ville-noumea.nc
English :
Swimming, synchronized swimming, freediving, underwater field hockey? The city of Nouméa is organizing an event dedicated to aquatic sports at the Jacques-Mouren pool in Ouen Toro, to showcase the activities on offer in the municipal pools.
German :
Schwimmen, Synchronschwimmen, Apnoe, Unterwasserhockey? Die Stadt Nouméa organisiert eine Veranstaltung, die dem Wassersport gewidmet ist, im Schwimmbad Jacques-Mouren du Ouen Toro, um die in den städtischen Schwimmbädern angebotenen Aktivitäten vorzustellen.
Italiano :
Nuoto, nuoto sincronizzato, apnea, hockey subacqueo? La città di Nouméa organizza un evento dedicato agli sport acquatici presso la piscina Jacques-Mouren di Ouen Toro per presentare le attività offerte dalle piscine comunali.
Espanol :
Natación, natación sincronizada, apnea, hockey subacuático.. La ciudad de Numea organiza un evento dedicado a los deportes acuáticos en la piscina Jacques-Mouren de Ouen Toro para dar a conocer las actividades que se ofrecen en las piscinas municipales.
L'événement Faites du sport ! Nouméa a été mis à jour le 2025-08-27