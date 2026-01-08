Faites du Troc

Salle des Fêtes Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Troc organisé par l’association Séquoia

.

Salle des Fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Barter organized by the Séquoia association

L’événement Faites du Troc Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme