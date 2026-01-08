Faites du Troc Raucoules

Faites du Troc Raucoules dimanche 29 mars 2026.

Faites du Troc

Salle des Fêtes Raucoules Haute-Loire

Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Troc organisé par l’association Séquoia
Salle des Fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

Barter organized by the Séquoia association

L’événement Faites du Troc Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme