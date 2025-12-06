Faites du vélo avec ARHES

114 Boulevard Michel Cointat Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le 6 décembre, ARHES organise une grande vente de Noël avec des vélos d’occasions de toutes tailles ainsi que des pièces détachées d’occasion.

Sur place, retrouvez des ateliers réparation, diagnostic et conseils, mais aussi des essais de vélo à assistance électrique et de vélo cargo. .

114 Boulevard Michel Cointat Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 46 20

L’événement Faites du vélo avec ARHES Fougères a été mis à jour le 2025-11-24 par OT FOUGERES