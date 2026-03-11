FAITES DU VÉLO PUMPTRACK DE FONSORBES Fonsorbes

FAITES DU VÉLO

PUMPTRACK DE FONSORBES 71 Chemin Marial Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez participer à cette journée d’animation et pensez à vous inscrire pour le challenge Pumptrack de Fonsorbes.

14h00

✨ Ouverture de l’événement avec une représentation du groupe de danse du CAJ

14h00 18h00

Pratique libre sur le pumptrack

Initiations pumptrack

Encadrées par le prestataire By Kart

Inscription via QR Code

Toute l’après-midi

Stand Muretain Agglo

• Réparation de vélos

• Ateliers vélo

16h00 16h30

Remise des prix du challenge école

Collation offerte pour les familles .

PUMPTRACK DE FONSORBES 71 Chemin Marial Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 25 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join in the fun, and don’t forget to sign up for the Fonsorbes Pumptrack Challenge.

L’événement FAITES DU VÉLO Fonsorbes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE