FAITES DU VÉLO PUMPTRACK DE FONSORBES Fonsorbes
FAITES DU VÉLO PUMPTRACK DE FONSORBES Fonsorbes samedi 13 juin 2026.
FAITES DU VÉLO
PUMPTRACK DE FONSORBES 71 Chemin Marial Fonsorbes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez participer à cette journée d’animation et pensez à vous inscrire pour le challenge Pumptrack de Fonsorbes.
14h00
✨ Ouverture de l’événement avec une représentation du groupe de danse du CAJ
14h00 18h00
Pratique libre sur le pumptrack
Initiations pumptrack
Encadrées par le prestataire By Kart
Inscription via QR Code
Toute l’après-midi
Stand Muretain Agglo
• Réparation de vélos
• Ateliers vélo
16h00 16h30
Remise des prix du challenge école
Collation offerte pour les familles .
PUMPTRACK DE FONSORBES 71 Chemin Marial Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 25 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join in the fun, and don’t forget to sign up for the Fonsorbes Pumptrack Challenge.
L’événement FAITES DU VÉLO Fonsorbes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE