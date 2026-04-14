Faites du vélo !, Parking Espace Pierre de Coubertin, Bourbourg

Faites du vélo ! Samedi 30 mai, 09h00 Parking Espace Pierre de Coubertin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

‍♂️ Faites du Vélo à Bourbourg — Samedi 30 mai 2026, de 9h à 13h ! ‍♀️

Venez vivre une matinée 100 % dédiée au vélo avec de nombreuses animations pour tous :

• Balade familiale de 10 km

• Atelier de réparation pour apprendre à bichonner votre vélo

• Vélo smoothie pour pédaler tout en se régalant

• Défis Home Trainer pour tester vos performances

• Sensibilisation à la bonne conduite et aux bons réflexes à adopter

Une ambiance conviviale, sportive et accessible à tous… On vous attend nombreux !

Parking Espace Pierre de Coubertin Avenue François Mitterrand, 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328209231 »}]

Matinée autour du vélo avec différentes animations : balade de 10km, atelier de réparation, vélo smoothie, concours de Home Trainer, sensibilisation à la bonne conduite..