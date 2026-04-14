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Faites du vélo !, Parking Espace Pierre de Coubertin, Bourbourg

Faites du vélo !, Parking Espace Pierre de Coubertin, Bourbourg

Faites du vélo !, Parking Espace Pierre de Coubertin, Bourbourg samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parking Espace Pierre de Coubertin

Adresse : Avenue François Mitterrand, 59630 Bourbourg

Ville : 59630 Bourbourg

Département : Nord

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Faites du vélo ! Samedi 30 mai, 09h00 Parking Espace Pierre de Coubertin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

‍♂️ Faites du Vélo à Bourbourg — Samedi 30 mai 2026, de 9h à 13h ! ‍♀️
Venez vivre une matinée 100 % dédiée au vélo avec de nombreuses animations pour tous :
• Balade familiale de 10 km
• Atelier de réparation pour apprendre à bichonner votre vélo
• Vélo smoothie pour pédaler tout en se régalant
• Défis Home Trainer pour tester vos performances
• Sensibilisation à la bonne conduite et aux bons réflexes à adopter

Une ambiance conviviale, sportive et accessible à tous… On vous attend nombreux !

Parking Espace Pierre de Coubertin Avenue François Mitterrand, 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328209231 »}]
Matinée autour du vélo avec différentes animations : balade de 10km, atelier de réparation, vélo smoothie, concours de Home Trainer, sensibilisation à la bonne conduite..

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