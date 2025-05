FAITES DU VÉLO – Pézilla-la-Rivière, 24 mai 2025 14:00, Pézilla-la-Rivière.

FAITES DU VÉLO Marché de gros, Rte d’Estagel Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Après le succès des précédentes éditions, rendez-vous samedi 24 mai 2025 de 14h à 17h, devant le Point Jeunes, pour une après-midi placée sous le signe du vélo et des mobilités douces.

Atelier de réparation gratuit animé par l’association Casa Bicicl…

Marché de gros, Rte d’Estagel

Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Following the success of previous editions, join us on Saturday May 24, 2025, from 2pm to 5pm, in front of the Point Jeunes, for an afternoon dedicated to bicycles and soft mobility.

Free bicycle repair workshop led by Casa Bicicl…

German :

Nach dem Erfolg der vorherigen Veranstaltungen treffen wir uns am Samstag, den 24. Mai 2025, von 14 bis 17 Uhr vor dem Point Jeunes, um einen Nachmittag im Zeichen des Fahrrads und der sanften Mobilität zu verbringen.

Kostenloser Reparaturworkshop unter der Leitung des Vereins Casa Bicicl…

Italiano :

Dopo il successo degli eventi precedenti, sabato 24 maggio 2025 dalle 14.00 alle 17.00, davanti al Point Jeunes, vi aspetta un pomeriggio dedicato alla bicicletta e alla mobilità dolce.

Laboratorio gratuito di riparazione di biciclette a cura di Casa Bicicl…

Espanol :

Tras el éxito de los eventos anteriores, únase a nosotros el sábado 24 de mayo de 2025 de 14:00 a 17:00, frente al Point Jeunes, para una tarde dedicada al ciclismo y la movilidad suave.

Taller gratuito de reparación de bicicletas a cargo de Casa Bicicl…

