FAITES EN FAMILLE – CENTRE SOCIAL CLEUNAY, Centre Social Cleunay, Rennes

FAITES EN FAMILLE – CENTRE SOCIAL CLEUNAY Lundi 16 février, 15h30 Centre Social Cleunay Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-16T15:30:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-16T15:30:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00

Au programme : des ateliers, des temps de découverte et des sorties à partager entre parents et enfants, mais aussi grands-parents et petits-enfants. Des moments conviviaux pour se retrouver, s’amuser et créer ensemble pendant les vacances scolaires.

Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé avec l’ensemble des activités et les informations pratiques.

Inscriptions auprès de l’accueil du Centre social de Cleunay

02 99 67 32 14

49 rue Jules Lallemand – Rennes

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt,

L’équipe du Centre social de Cleunay

Les vacances d’hiver approchent, et le Centre social de Cleunay vous propose un programme d’activités “Faites en famille”, du 16 au 19 février !