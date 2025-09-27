Faites en famille Ecole élémentaire du centre ville Concarneau

Faites en famille Ecole élémentaire du centre ville Concarneau samedi 27 septembre 2025.

Faites en famille

Ecole élémentaire du centre ville 11 bis rue des écoles Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Retrouvez-nous à Faites en Famille pour partager des moments en famille autour d’activités diverses et variées dans une ambiance conviviale et festive !

Des activités à découvrir ensemble pour les reproduire à la maison, des parcours à vivre sur la ville ou encore des spectacles pour tous les âges vous attendent tout au long de l’après-midi.

Enfants, jeunes, parents, grands-parents… Le programme a été élaboré pour que chacun d’entre vous passe un bon moment en famille !

École du Centre-Ville | Petite restauration sur place.

Le programme → https://cutt.ly/brLKWu2q

Inscription -> https://cutt.ly/3rLK8Mld .

Ecole élémentaire du centre ville 11 bis rue des écoles Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 66 97 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Faites en famille Concarneau a été mis à jour le 2025-09-05 par OTC CCA