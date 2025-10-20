Faites en Familles – 20 au 24 octobre 2025 – Centre Social Cleunay Centre Social Cleunay Rennes

Au programme : cinéma, spectacle musical, ateliers gourmands, boom déguisée, jeux d’automne, expositions…

Du 20 au 24 octobre 2024

Le Centre social Cleunay propose une semaine d’animations conviviales à destination des familles.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre social ou au 02 99 67 32 14.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T14:45:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T17:45:00.000+02:00

Centre Social Cleunay 49 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine