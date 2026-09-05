Faites entrer l’accusé Château de Grignan Grignan
samedi 17 octobre 2026 · Château de Grignan · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Faites entrer l’accusé
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
(6-17 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.
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Une nouvelle mission attend les mousquetaires du château. Le roi soleil leur demande de l’aide pour arrêter Fouquet, son surintendant des finances.
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Visite famille, dès 6 ans
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English : Faites entrer l’accusé
All Saints’ Day vacation, as part of the Sévigné Year.
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A new mission awaits the castle’s musketeers. The Sun King asks for their help in arresting Fouquet, his superintendent of finance.
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Family outing, ages 6 and up
L’événement Faites entrer l’accusé Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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