Faites entrer l’accusé Château de Grignan Grignan

Informations pratiques

Grignan

Faites entrer l’accusé

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

(6-17 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.

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Une nouvelle mission attend les mousquetaires du château. Le roi soleil leur demande de l’aide pour arrêter Fouquet, son surintendant des finances.

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Visite famille, dès 6 ans

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English : Faites entrer l’accusé

All Saints’ Day vacation, as part of the Sévigné Year.

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A new mission awaits the castle’s musketeers. The Sun King asks for their help in arresting Fouquet, his superintendent of finance.

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Family outing, ages 6 and up

L’événement Faites entrer l’accusé Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes