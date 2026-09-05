UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grignan

Faites entrer l’accusé Château de Grignan Grignan

samedi 17 octobre 2026 · Château de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Château de Grignan
Adresse
23 rue Montant au Château
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif
10 Tarif réduit (6-17 ans)

Grignan

Faites entrer l’accusé

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit
(6-17 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-17

Vacances de la Toussaint, dans le cadre de l’Année Sévigné.

Une nouvelle mission attend les mousquetaires du château. Le roi soleil leur demande de l’aide pour arrêter Fouquet, son surintendant des finances.
-
Visite famille, dès 6 ans
  .

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50  leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Faites entrer l’accusé

All Saints’ Day vacation, as part of the Sévigné Year.
?
A new mission awaits the castle’s musketeers. The Sun King asks for their help in arresting Fouquet, his superintendent of finance.

Family outing, ages 6 and up

L’événement Faites entrer l’accusé Grignan a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Grignan (Drôme)