Faites et Fête de l’Entreprise ! CBE Sud Luberon Val de Durance Pertuis

Faites et Fête de l’Entreprise avec 3 temps forts !
Du 06 au 10 octobre
La Semaine de la Créa, de l’idée au projet
Du 13 au 16 Octobre
Coaching des entrepreneuses, spécial femmes
16 octobre Apéro réseau Faites et Fête de l’Entreprise !
10 jours entièrement dévoués à l’entreprise !
Du 6 au 10 octobre La SEMAINE DE LA CRÉA, de l’idée au projet. (Re)découvrez les fondamentaux de la création d’entreprise ! Conseils, trucs et astuces, Initiation à l’étude du marché, accompagnement au développement, rencontre avec des experts du territoire !
Du 13 au 16 octobre SPÉCIAL FEMMES ENTREPRENEURES ! Un coaching pensé pour et par des femmes ! Négociation et gestion de conflits, Leadership et gestion de projet, Marketing et Communication, Développement personnel et confiance en soi, développement de réseau et travail collaboratif !!
Le 16 octobre, l’Apéro Réseau ouvert à toutes et à tous pour faire vibrer son réseau ! Rencontres, échanges, infos sur les opportunités européennes pour les entreprises, convivialité et réseautage !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Evènement entièrement gratuit mais inscription obligatoire ! .
CBE Sud Luberon Val de Durance 115, rue Louis Lumière Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 53 30 contact@cbesudluberon.com
English :
Faites et Fête de l’Entreprise with 3 highlights!
October 06 to 10
La Semaine de la Créa, from idea to project
October 13 to 16
Coaching des entrepreneuses, special for women
october 16: Apéro réseau Faites and Fête de l’Entreprise!
German :
Faites et Fête de l’Entreprise mit 3 Höhepunkten!
Vom 06. bis 10. Oktober
La Semaine de la Créa, von der Idee zum Projekt
Vom 13. bis 16. Oktober
Coaching für Unternehmerinnen, speziell für Frauen
16. Oktober: Netzwerk-Apéro Faites et Fête de l’Entreprise!
Italiano :
Faites et Fête de l’Entreprise con 3 eventi clou!
Dal 6 al 10 ottobre:
La Semaine de la Créa, dall’idea al progetto
Dal 13 al 16 ottobre
Coaching per donne imprenditrici
16 ottobre: Apéro réseau Faites e Fête de l’Entreprise!
Espanol :
¡Faites et Fête de l’Entreprise con 3 momentos estelares!
Del 06 al 10 de octubre
La Semaine de la Créa, de la idea al proyecto
Del 13 al 16 de octubre
Coaching para mujeres empresarias
¡16 de octubre: Apéro réseau Faites y Fête de l’Entreprise!
