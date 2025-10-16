Faites et Fête de l’Entreprise ! CBE Sud Luberon Val de Durance Pertuis

Faites et Fête de l’Entreprise ! CBE Sud Luberon Val de Durance Pertuis jeudi 16 octobre 2025.

Faites et Fête de l’Entreprise !

Jeudi 16 octobre 2025 de 9h à 16h. CBE Sud Luberon Val de Durance 115, rue Louis Lumière Pertuis Vaucluse

Début : 2025-10-16 09:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-10-16

Faites et Fête de l’Entreprise avec 3 temps forts !

Du 06 au 10 octobre

La Semaine de la Créa, de l’idée au projet



Du 13 au 16 Octobre

Coaching des entrepreneuses, spécial femmes



16 octobre Apéro réseau Faites et Fête de l’Entreprise !

10 jours entièrement dévoués à l’entreprise !



Du 6 au 10 octobre La SEMAINE DE LA CRÉA, de l’idée au projet. (Re)découvrez les fondamentaux de la création d’entreprise ! Conseils, trucs et astuces, Initiation à l’étude du marché, accompagnement au développement, rencontre avec des experts du territoire !



Du 13 au 16 octobre SPÉCIAL FEMMES ENTREPRENEURES ! Un coaching pensé pour et par des femmes ! Négociation et gestion de conflits, Leadership et gestion de projet, Marketing et Communication, Développement personnel et confiance en soi, développement de réseau et travail collaboratif !!



Le 16 octobre, l’Apéro Réseau ouvert à toutes et à tous pour faire vibrer son réseau ! Rencontres, échanges, infos sur les opportunités européennes pour les entreprises, convivialité et réseautage !



Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Evènement entièrement gratuit mais inscription obligatoire ! .

CBE Sud Luberon Val de Durance 115, rue Louis Lumière Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 53 30 contact@cbesudluberon.com

English :

Faites et Fête de l’Entreprise with 3 highlights!

October 06 to 10

La Semaine de la Créa, from idea to project



October 13 to 16

Coaching des entrepreneuses, special for women



october 16: Apéro réseau Faites and Fête de l’Entreprise!

German :

Faites et Fête de l’Entreprise mit 3 Höhepunkten!

Vom 06. bis 10. Oktober

La Semaine de la Créa, von der Idee zum Projekt



Vom 13. bis 16. Oktober

Coaching für Unternehmerinnen, speziell für Frauen



16. Oktober: Netzwerk-Apéro Faites et Fête de l’Entreprise!

Italiano :

Faites et Fête de l’Entreprise con 3 eventi clou!

Dal 6 al 10 ottobre:

La Semaine de la Créa, dall’idea al progetto



Dal 13 al 16 ottobre

Coaching per donne imprenditrici



16 ottobre: Apéro réseau Faites e Fête de l’Entreprise!

Espanol :

¡Faites et Fête de l’Entreprise con 3 momentos estelares!

Del 06 al 10 de octubre

La Semaine de la Créa, de la idea al proyecto



Del 13 al 16 de octubre

Coaching para mujeres empresarias



¡16 de octubre: Apéro réseau Faites y Fête de l’Entreprise!

