Faites expertiser votre patrimoine ! Espace Landowski- Ateliers d’Arts Plastiques Boulogne-Billancourt

Faites expertiser votre patrimoine ! Espace Landowski- Ateliers d’Arts Plastiques Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Faites expertiser votre patrimoine ! Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00 Espace Landowski- Ateliers d’Arts Plastiques Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le patrimoine c’est aussi le vôtre. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et la valeur de vos objets, tableaux ou bijoux personnels à travers une expertise et une estimation confidentielle auprès de Gwenola Le Cloirec, commissaire-priseur boulonnaise. Afin d’obtenir un avis, apportez simplement vos objets de petites tailles ou des photographies.

Espace Landowski- Ateliers d’Arts Plastiques 28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 53 70 http://wwwboulognebillancourt.com Métro. Ligne 9 Marcel Sembat. Bus 126 et 175 Hôtel de ville

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

©Ville de Boulogne-Billancourt