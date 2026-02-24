Faites la chasse aux déchets ! La Ferrière-Harang Souleuvre en Bocage

Faites la chasse aux déchets !

La Ferrière-Harang 1 rue Robert de Lavalette Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’ATVS propose une nouvelle animation, une collecte de déchets dans la nature au départ de la salle polyvalente de la Ferrière-Harang à 9h00.

L’ATVS propose une nouvelle animation une collecte de déchets dans la nature en partenariat avec la Fédération Nationale des Chasseurs au départ de la salle polyvalente de la Ferrière-Harang .

La Fédération Nationale des Chasseurs fournit le matériel de collecte.

Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité d’un adulte.

Venez nous rejoindre pour ce moment de convivialité !

Gouter offert à l’issue de la collecte.

Inscription obligatoire. .

La Ferrière-Harang 1 rue Robert de Lavalette Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 6 72 90 93 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Faites la chasse aux déchets !

The ATVS is organising a new event, a rubbish collection in the countryside, starting from the Salle Polyvalente in La Ferrière-Harang at 9am.

L’événement Faites la chasse aux déchets ! Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-02-24 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie