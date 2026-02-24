Faites la chasse aux déchets ! La Ferrière-Harang Souleuvre en Bocage
La Ferrière-Harang 1 rue Robert de Lavalette Souleuvre en Bocage Calvados
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’ATVS propose une nouvelle animation une collecte de déchets dans la nature en partenariat avec la Fédération Nationale des Chasseurs au départ de la salle polyvalente de la Ferrière-Harang .
La Fédération Nationale des Chasseurs fournit le matériel de collecte.
Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité d’un adulte.
Venez nous rejoindre pour ce moment de convivialité !
Gouter offert à l’issue de la collecte.
Inscription obligatoire. .
La Ferrière-Harang 1 rue Robert de Lavalette Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 6 72 90 93 87
English : Faites la chasse aux déchets !
The ATVS is organising a new event, a rubbish collection in the countryside, starting from the Salle Polyvalente in La Ferrière-Harang at 9am.
