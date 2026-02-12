FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES Amiens

FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque !

Avant il roulait en coupé… aujourd’hui il roule en Kangoo ! Avant ils avaient des amis… aujourd’hui ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…

Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…

Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part l’adolescent.

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination.

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !

Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura prévenu.

Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission On ne demande qu’a en rire (Sacha Judaszko) et l’auteur d’ Après le mariage… es emmerdes (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce ça donne une comédie romantique (sans filtre) !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

For Lucas and Julie, having a child is nothing but happiness… well, almost!

He used to drive a coupé… now he drives a Kangoo! They used to have friends… now they don’t!

In this romantic comedy, we tell you everything…

And above all, the truth about relationships, pregnancy, marriage, childbirth, libido when there are 3 of you…

And adolescence… yes, because no matter how cute babies are, one day or another they turn into a species apart: teenagers.

In short, between the psychopathic baby sitter, the mother-in-law, the neighbors and the missed vacations, Lucas and Julie will have to redouble their love and imagination.

For those with children, it’s time to laugh!

For those who don’t, it’s time to think!

In the end… It’s all good fun! But at least you’ve been warned.

When the author of the most sketches on the TV show On ne demande qu’a en rire (Sacha Judaszko) and the author of Après le mariage… es emmerdes (Sophie Depooter) get together to write a play, the result is an (unfiltered) romantic comedy!

