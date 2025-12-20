FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES ! – CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES ! Début : 2026-03-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 2 personnages de Sacha Judaszko et Sophie Depooter. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire: Avant, ils roulaient en coupé… Aujourd’hui, ils roulent en Kangoo. Avant, ils avaient des amis… Aujourd’hui, ils ont des enfants…. Bref Lucas et Julie doivent sans cesse redoubler d’amour et d’imagination… Oui parce que les bébés, aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part : l’adolescent…

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31