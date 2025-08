Faîtes l’amour, pas des gosses Mutzig

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 19:30:00

2025-10-18

Julie et Lucas s’aiment et ils ont tout pour être heureux jusqu’au jour où… ils ne sont plus deux mais trois !

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque !

Avant il roulait en coupé… aujourd’hui il roule en Kangoo ! Avant ils avaient des amis… aujourd’hui ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout… Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3… Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part l’adolescent.

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination.

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !

Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura prévenu.

Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission « On ne demande qu’a en rire » (Sacha Judaszko) et l’auteur d' »Après le mariage… es emmerdes » (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce ça donne une comédie romantique (sans filtre) ! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

Julie and Lucas love each other and have everything they need to be happy, until one day? they’re no longer two, but three!

German :

Julie und Lucas lieben sich und haben alles, um glücklich zu sein, bis sie eines Tages nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt sind!

Italiano :

Julie e Lucas sono innamorati e hanno tutto ciò che serve per essere felici, fino al giorno in cui non sono più in due, ma in tre!

Espanol :

Julie y Lucas están enamorados y tienen todo lo que necesitan para ser felices, hasta el día en que… ¡ya no son dos, sino tres!

