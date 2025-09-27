FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES – SALLE JEAN RENOIR Chambery

FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES Début : 2025-09-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque !Avant il roulait en coupé…aujourd’hui il roule en Kangoo !Avant ils avaient des amis… aujourd’hui ils ne les voient plus !Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part : l’adolescent…Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination…Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui !Mais au moins on vous aura prévenu.Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission On ne demande qu’a en rire (Sacha Judaszko) et l’auteur d’ Après le mariage… les emmerdes (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce : ça donne une comédie romantique (sans filtre) !

SALLE JEAN RENOIR 30 RUE NICOLAS PARENT 73000 Chambery 73