Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris samedi 18 octobre 2025.

Voici les ateliers et les activités proposées pendant les vacances. Entre stages intensifs, ateliers, et jeux, chacun y devrait trouver son bonheur !

Durant les vacances de la Toussaint, la Maison de la culture du Jaqpon à Paris invite les enfants à des ateliers et des activités autour de la culture nipponne.

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-03T00:59:59+01:00

Date(s) :

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/