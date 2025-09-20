Faîtes le plein de découvertes à l’Abbaye ! Abbaye d’Abondance Abondance

Faîtes le plein de découvertes à l’Abbaye ! Abbaye d’Abondance Abondance samedi 20 septembre 2025.

Faîtes le plein de découvertes à l’Abbaye ! 20 et 21 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

• Parcourez l’Abbaye avec votre mobile : Dès votre entrée, scannez un QR-Code pour accéder à notre site mobile d’aide à la visite. Le parcours classique vous permettra de profiter du site à votre rythme et selon vos envies ! Disponible en français, anglais, italien et allemand.

Equipement nécessaire : smartphone avec connexion internet

• Suivez Augustin : un jeune novice facétieux qui vous fera découvrir l’Abbaye d’Abondance en vous amusant. Répondez à ses questions et relevez ses défis ! Disponible en français, anglais et allemand.

Équipement nécessaire : smartphone avec connexion internet

• Sacs d’activités MuséOjeux : Arpentez l’abbaye tout en vous amusant grâce aux activités mises à disposition dans le sac MuséOjeux : observation, chant … tout un programme à partager en famille ou entre copains !

• Balade Branchée – Parcours dans le village d’Abondance : Toucher, sentir, observer… Grâce à cette balade pas comme les autres, vous arpenterez Abondance pour découvrir le bois, ce matériau aux multiples usages.

Parcours à la demi-journée.

• Abondance : Tout un fromage – Jeu de piste : Les habitants d’Abondance sont sous le choc ! Un précieux symbole de leur patrimoine vient d’être dérobé. Votre mission : retrouver ce document symbolique en parcourant Abondance et arrêter ces misérables voleurs. Êtes-vous prêts à relever le défi ? Kit de démarrage disponible sur demande à l’accueil – à partir 12 ans.

Équipement nécessaire : Smartphone (avec connexion internet) et chaussures fermées.

• Exposition « Entre ciel et pierre – Chronique d’une restauration » : Découvrez en images les coulisses de la restauration des toitures de l’Abbaye d’Abondance. Suivez chaque étape de ce chantier d’exception, où l’artisanat ancestral rencontre les défis de la conservation du patrimoine.

• Exposition « Focus abondance : une abbaye à la lumière de ses parchemins retrouvés » : Quand l’art de la photographie rencontre l’histoire, l’Abbaye d’Abondance et ses dépendances se dévoilent et nous livrent leurs métamorphoses.

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-tourisme.com Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

• Parcourez l’Abbaye avec votre mobile : Dès votre entrée, scannez un QR-Code pour accéder à notre site mobile d’aide à la visite. Le parcours classique vous permettra de profiter du site à votre et …

Pôle Culturel d’Abondance