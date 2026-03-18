Faites le Printemps

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Retrouvez cette année encore Faites le Printemps aux serres municipales de la Ville.

Vous pourrez retrouver différents stands comme par exemple de la vente de plants, des créateurs et artisans locaux, une ferme pédagogique, des stands de sensibilisation et bien sûr un point restauration !

Retrouvez cette année encore Faites le Printemps aux serres municipales de la Ville.

Vous pourrez retrouver différents stands comme par exemple de la vente de plants, des créateurs et artisans locaux, une ferme pédagogique, des stands de sensibilisation et bien sûr un point restauration ! .

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Faites le Printemps is back again this year at the city’s municipal greenhouses.

You’ll find a range of stands selling plants, local designers and craftspeople, an educational farm, awareness-raising stands and, of course, a food court!

L’événement Faites le Printemps Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 37