FAITES-NOUS CONFIANCE – THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

FAITES NOUS CONFIANCEDeux comédiens virtuoses vous embarquent dans une expérience totalement improvisée, inspirée de VOTRE histoire !Après un échange complice avec un spectateur, ils tissent sous vos yeux unefiction unique, nourrie des personnages et des situations évoqués.Entre rires et émotions, ils jonglent avec les rôles, se surprennent et s’amusent des rebondissements imprévus, pour vous offrir un spectacle aussi drôle qu’inattendu.Un voyage théâtral où l’improvisation est reine, où l’absurde côtoie le sincère, et où chaque soir est une première… et une dernière !Laissez-vous surprendre et… faites-leur confiance ! Avec Thierry Bilisko et Fabien StrobelA partir de 10 ansDurée : 60 minutes

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75