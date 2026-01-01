Faites Public Spectacle de marionnettes Salle des loisirs Varzy

Faites Public Spectacle de marionnettes

Spectacle de marionnettes + restitution d’ateliers Ateliers les mercredi 14 janvier de 10h à 12h et les dimanche 18 et mercredi 21 de 10h à 12h et de 15h à 17h Venez participer aux ateliers pour tous les âges pendant ce mois de janvier avec Anastasia et Léandre Projet imaginé et porté par la Compagnie UEUEUE avec le soutien de la Communauté de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne et de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Renseignements au 06 26 73 90 76 Gratuit Ouvert à tous Spectacle le 24 janvier à 17h au château de Varzy suivi d’un pot convivial .

