Faites un détour et découvrez le musée La Mémoire d’Oyé, musée La Mémoire d’Oyé, Oyé

Faites un détour et découvrez le musée La Mémoire d’Oyé 27 et 28 juin musée La Mémoire d’Oyé Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le village d’Oyé mérite un détour.

Dans son musée vous découvrirez son histoire et la vie de ses habitants au 19ème siècle et 20ème siècle.

Ce musée est installé dans le bourg du village dans un bâtiment du 18ème siècle, bâtiment occupé du sous-sol au premier étage par l’exposition.

Au sous-sol : 3 salles présentants l’artisanat (outils du menuisier, sabotier, meunier) le travail de la vigne, la laiterie.

Au rez-de- chaussée : recosntitution d’un intérieur brionnais et une salle d’expostion temporaire dont le thème pour 2026 est « La vie à Oyé pendant la 2ème guerre mondiale ».

Au premier étage : la reconstitution d’une salle de classe début 20ème siècle, une salle consacrée à la 1ère guerre moindiale et à la guerre d’Algérie et une salle consacrée à l’enfance (expsotion de jouets anciens).

S’ajoute en extérieur une exposition de photos grand format.

Avoir également à Oyé à proximité du bourg : la chapelle de Sancenay avec son plafond de bois peint classé monument historique qui mérite aussi le détour.

musée La Mémoire d’Oyé 1 rue du musée 71800 Oyé Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « marcgaget218@gmail.com »}]

Visite libre du musée La Mémoire d’Oyé qui retrace la vie du village au 19ème siècle et début du 20ème siècle. Village musée

Claire Gaget