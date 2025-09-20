« Faites un sceau dans l’histoire » Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes

« Faites un sceau dans l’histoire » Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes samedi 20 septembre 2025.

Durée de l’atelier : 1h30 ; Réservation recommandée par mail ou par téléphone

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Un atelier ludique est proposé pour les enfants de 8 à 12 ans, pour tout savoir de ces mystérieuses empreintes de cire qui permettaient d’attester de l’authenticité d’un document. Lors de cette animation, les participants confectionneront un sceau en reproduisant le geste médiéval.

Archives départementales de la Haute-Marne 22 rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 33 54 [{« type »: « email », « value »: « archives.departementales@haute-marne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 03 33 54 »}] Les Archives départementales, service du département de la Haute-Marne, ont pour mission de conserver et de communiquer au public l’ensemble du patrimoine écrit du territoire : archives publiques depuis leurs plus anciens documents connus (une charte de Louis le Pieux de 814 provenant de l’évêché de Langres) jusqu’aux plus récents (archives du conseil départemental, de la préfecture, etc.), en passant par les jugements de justice, les minutes notariales, etc. À ces documents s’ajoutent des archives privées comme les archives d’entreprise de renommée ou provenant de personnages célèbres et de grandes familles tels que Du Châtelet, Diderot, les Bouchardon, Louise Michel…

Installés depuis 1975 à Choignes, une extension et le réaménagement des bâtiments ont été nécessaires afin de pouvoir recevoir de nouvelles archives et accueillir les visiteurs dans des conditions optimales. Ce projet, porté en 2008 par le conseil départemental, verra son aboutissement en septembre 2011. Les archives départementales prennent alors possession de leur nouveau bâtiment. Moderne et innovant (son silo est le seul en France qui bénéficie d’un dispositif naturel de climatisation), il assure une capacité et des conditions de stockage adaptées aux nécessités de conservation et permet désormais un accès à un public très large : généalogistes, chercheurs, étudiants, scolaires et particuliers curieux et passionnés. Parking visiteurs

