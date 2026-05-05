Faites un tour, ça vaut le détour, Karib’Design, Schoelcher

Faites un tour, ça vaut le détour 26 et 27 juin Karib’Design Martinique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée gratuite et en continu de Karib’Design, galerie de l’association Karib’Cultur.

Vous y découvrirez une collection d’objets en céramique (arts de la table, créations décoratives… ) ainsi que des livres spécialisés.

Karib’Design 28 allée des Soupirs Schoelcher 97233 lotissement la Colline Martinique Martinique

Immersion dans le Patrimoine Amérindien de la Martinique et de la Caraïbe céramique galerie

Karib’Cultur