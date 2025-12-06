Faites vos Fêtes ! Académie du Climat Paris

Atelier de confection d’étoile à huit branches en origami – avec atelier 358° Kristina Hakala et ses bénévoles

Confectionner votre étoile à 8 branches composée de 8 feuilles de papier carrées (fournis !), de la même taille. Le principe du pliage japonais, l’origami demande juste un peu de dextérité, pas de ciseaux, ni de colle.

À partir de 7 ans

14h-18h en continu, dans la limite des places disponibles – RDC Atelier

Atelier pompons en laine – avec GOOD GANG PARIS et Isabelle Cabrita

Venez créer vos petites boules de laine aux mille couleurs ! La laine est fournie et vous êtes accompagné.es, pas à pas, pour fabriquer vos décorations ludiques, créatives et faciles à poser partout… pour des fêtes encore plus douces.

À partir de 6 ans accompagné.e – à partir de 10 ans en autonomie

14h-15h30 puis 16h-17h30 – RDC – Salle Pépinière

Atelier broderie d’étoiles – avec GOOD GANG PARIS et Isabelle Cabrita

Dans cet atelier, on pimpe ses vêtements au lieu d’acheter. Venez avec un vêtement (chemise, gilet ou pull) et brodez des étoiles dessus pour lui donner un air de fête ! On vous accompagne pour broder des motifs simples (mais avec effet garanti !) avec des points de base, un peu de fil d’or ou des couleurs et le tour est joué !

À partir de 15 ans, débutant.e.s bienvenu.e.s.

14h-15h30 sur inscription ICI .

16h-18h, atelier en continu dans la limite des places disponibles. une décoration réalisée, une place libérée / le matériel est fourni.

RDC – Salle Atelier

Atelier upcycling et réparation de bijoux de fête perlés – avec les Couleurs du Bonheur

Bijoux cassés, des perles isolées au fond d’un tiroir… Venez avez ces trésors pour leur donner une seconde vie ! Vous n’en avez pas ? Venez quand même, vous trouverez tout ce qu’il faut sur place pour créer votre bijou. Le matériel est fourni.

À partir de 6 ans (accompagné.e d’un adulte)

14h à 18h – sur inscription ICI avec 8 créneaux de 30 min – RDC Salle Pépinière



Troc Party : être stylé.e sans se ruiner, ni polluer ! – avec Le Futal et Yes We Camp

Paillettes, couleurs et froufrous, Le Futal sort ses plus belles pièces pour vous : venez échanger les vêtements que vous ne mettez plus contre votre tenue de fêtes de fin d’année ! Aucun faux pas possible, car vous pourrez nous retrouver à la rentrée pour échanger de nouveau vos tenues d’un soir contre votre garde robe 2026 ! Les vêtements doivent être en bon état (sans trou, propres, etc.) Mais pas de vêtements d’enfants, ni sous-vêtements, ni chaussures. 10 vêtements amenés par personne.

Service accessible sur adhésion annuelle (12€ ou 24€ selon vos moyens) – à faire sur place le jour J ou sur l’Instagram de l’association.

14h-18h en continu – Salle Friche – RDC

Giant Free Troc Party gratuite spéciale fête – avec Paris Friendly

Venez échanger vos décos de fêtes et trouver des bons plans cadeaux à la Giant Free Troc de fin d’année. C’est un grand échange festif et écolo où chacun apporte décorations, jouets, vêtements ou livres à troquer contre d’autres trésors, sans argent ni contrainte de nombre d’objets. L’idée est de réemployer au maximum les objets devenus inutiles à la maison.

Tout public, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte

2 sessions de 1 heure à 14h ou à 15h15, inscription ouverte le mardi 2 décembre à partir de 12h ici Salle des Fêtes – 2e étage

Atelier d’initiation à la couture et broderie – avec la Médiation de l’Académie du Climat



Pendant la Giant Free Troc party, venez réparer ou customiser un vêtement fraîchement troqué en vous initiant aux gestes simples de la couture à la main en fabriquant un patch personnalisé ou une broderie réparatrice.

Tout public

14h à 16h30 – en continu pendant les 2 sessions de la Free troc Party – Salle des Fêtes – 2e étage

Atelier décorations de sapin en tricot ou en crochet – avec les Effilochés

Laissez vous guider pour réaliser des décorations pour votre sapin au crochet ou en tricot ! Donnez une seconde vie à vos restes de pelotes sinon du matériel vous attend.

Tout public pour tricoteurs et tricoteuses – 12 places assises

14h-18h en continu > une décoration réalisée, une place libérée – Salle Ecoconstruction – RDC

Atelier décorations de sapin customisées – avec les Effilochés

Laissez parler votre créativité en réalisant vos décorations en tissu décorées de sequins et de perles, des créations uniques pour faire briller la magie des fêtes ! Les plus belles décos se créent avec vos trésors oubliés ! Sinon, du matériel est fourni.

À partir de 6 ans accompagné d’un adulte – 10 places en continu

14h-18h en continu > une décoration réalisée, une place libérée – Salle Ecoconstruction – RDC

Atelier décorations en macramé – avec les Effilochés

Venez créer vos décorations pour des fêtes à votre image, un moment de détente et de création pour apprendre les nœuds et repartir avec une décoration faite main ! Le matériel est fourni.

À partir de 11 ans accompagné d’un adulte – 5 places en continu 14h-18h en continu, une décoration réalisée, une place libérée – Salle Ecoconstruction – RDC

Fabriquons notre propre confiture avec des fruits d’hiver ! – avec un Coing de Paris

Venez fabriquer en équipe votre confiture maison dans la cuisine pédagogique de l’Académie, guidé par un artisan confiturier. Tous les fruits peuvent se transformer en délicieuses confitures afin de profiter de leurs arômes plus longtemps. Plus ou moins sucrées, nature ou épicées, d’un seul fruit ou bien en mélange, seules quelques règles de base s’appliquent à tous les goûts. Venez avec vos pots afin de récupérer vos préparations pour les fêtes de fin d’année ! Le reste du matériel est fourni.

Tout public à partir de 12 ans accompagné d’un adulte

14h-16h – sur inscription >>> COMPLET – 1er étage – Cuisine pédagogique

Atelier confection de guirlandes et décorations de sapin en tissus réemployés – avec la Médiation de l’Académie du Climat

Découvrez des méthodes simples de coutures et de nœuds pour réutiliser des tissus inutilisés afin de confectionner vos décorations de fêtes. Si vous n’avez rien, le matériel est fourni. Sous forme de tressage, fabriquez votre guirlande en chute de tissu et confectionnez votre suspension pour sapin rembourrant des pièces découpées et cousues préalablement.

À partir de 8 ans

14h-18h en continu, une décoration réalisée, une place libérée – Salle Pépinière – RDC

Les ateliers d’UpCycling – avec Fierce Faces

Apprenez à faire de vos anciens vêtements et bijoux cassés des tenues exceptionnelles en participant aux ateliers de Fierce Faces qui ont pour vocation de faire des découvrir les pratiques des jeunes créateurs et créatrices de l’écologie queer qui animent depuis plusieurs années les marchés organisés par le collectif. Plusieurs ateliers : atelier pochoirs de fleurs pour peindre sur ses vêtements oubliés au fond du placard (ne pas oublier d’apporter son vêtement !)

Atelier création de ses propres bijoux avec des coquillages

Atelier collage vieux magazines

Atelier gravure.

À partir de 8 ans, accompagné.e d’un adulte – les ateliers gravure et création de bijoux nécessite l’utilisation d’outils pouvant blesser.

15h-19h en continu

Prise de parole de Fierce Faces et concert de Nuit Noire / Dj set de Plaisir Désir. 20h-22h – RDC Buvette du Climat : Salles Bulle et Canopée

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/