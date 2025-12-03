Faites vos jeux ! Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Faites vos jeux ! Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 3 décembre 2025.
Rendez-vous mercredi 3 décembre à la bibliothèque.
Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents.
une après-midi pour jouer en famille à la bibliothèque
Le mercredi 03 décembre 2025
de 16h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T17:00:00+01:00
fin : 2025-12-03T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T16:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux