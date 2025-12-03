Faites vos jeux ! Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Rendez-vous mercredi 3 décembre à la bibliothèque.

Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents.

une après-midi pour jouer en famille à la bibliothèque

Le mercredi 03 décembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux