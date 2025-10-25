Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français Médiathèque Valery Larbaud Vichy

Tarif :

Date :

Conférence proposée par le Musée de l’Opéra de Vichy dans le cadre de son exposition annuelle, en partenariat avec la médiathèque Valery Larbaud.

Prononcée par Martin Guerpin, professeur de Musicologie à Sorbonne Université.

Médiathèque Valery Larbaud 106 rue Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 48 20 musee.opera.vichy@gmail.com

English :

Conference organized by the Musée de l’Opéra de Vichy as part of its annual exhibition, in partnership with the Médiathèque Valery Larbaud.

Delivered by Martin Guerpin, Professor of Musicology at Sorbonne University.

German :

Vom Musée de l’Opéra de Vichy im Rahmen seiner Jahresausstellung in Partnerschaft mit der Mediathek Valery Larbaud angebotene Konferenz.

Vorgetragen von Martin Guerpin, Professor für Musikwissenschaft an der Sorbonne Université.

Italiano :

Conferenza tenuta dal Musée de l’Opéra de Vichy nell’ambito della sua mostra annuale, in collaborazione con la mediateca Valery Larbaud.

Tenuta da Martin Guerpin, professore di musicologia all’Università della Sorbona.

Espanol :

Conferencia pronunciada por el Museo de la Ópera de Vichy en el marco de su exposición anual, en colaboración con la mediateca Valery Larbaud.

Impartida por Martin Guerpin, profesor de musicología en la Universidad de la Sorbona.

