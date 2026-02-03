Faîtes vos jeux ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Faîtes vos jeux !

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Faîtes-vos jeux ! Venez jouer et faire découvrir vos jeux favoris ! De 6 à 99 ans… ​_ Faîtes-vos jeux ! Venez jouer et faire découvrir vos jeux favoris ! De 6 à 99 ans…

Pendant cet après-midi jeu, les participants pourront tester des jeux fournis par la médiathèque ou découvrir les jeux préférés d’autres joueurs. A partir de 6 ans ! .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Faîtes vos jeux !

L’événement Faîtes vos jeux ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération