Faîtes vos jeux ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Faîtes vos jeux ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 14 mars 2026.
Faîtes vos jeux !
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Faîtes-vos jeux ! Venez jouer et faire découvrir vos jeux favoris ! De 6 à 99 ans… _ Faîtes-vos jeux ! Venez jouer et faire découvrir vos jeux favoris ! De 6 à 99 ans…
Pendant cet après-midi jeu, les participants pourront tester des jeux fournis par la médiathèque ou découvrir les jeux préférés d’autres joueurs. A partir de 6 ans ! .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faîtes vos jeux !
L’événement Faîtes vos jeux ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération