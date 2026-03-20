Faites vos jeux… pesez l’œuf ! Casino Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains
Faites vos jeux… pesez l’œuf ! Casino Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains lundi 30 mars 2026.
Faites vos jeux… pesez l’œuf !
Casino Evaux-les-Bains 7 place Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-30
Venez estimer le poids exact de notre œuf de Pâques ?
Celui qui s’en rapproche le plus repartira avec le jackpot chocolaté !
À gagner
Un œuf de Pâques géant
Des crédits de jeux
3 gagnants à la clé !
Pour participer, rien de plus simple
Retirez votre ticket à la borne avec votre carte Player Plus, puis glissez le dans l’urne avec votre estimation.
Vous avez toute la semaine pour tenter votre chance et déposer vos tickets.
Tirage au sort le dimanche 5 avril à partir de 19h30. .
Casino Evaux-les-Bains 7 place Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33
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L’événement Faites vos jeux… pesez l’œuf ! Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Creuse Confluence Tourisme