Faites vos jeux ! place Amand Desloges Rugles

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

2025-12-13 2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-06-13

La médiathèque de Rugles vous propose une matinée jeux de société en famille, en partenariat avec la Ludo d’Iton !

– Samedi 8 novembre

– Samedi 13 décembre

-Samedi 10 janvier

– Samedi 14 février

– Samedi 14 mars

– Samedi 11 avril

– Samedi 13 juin

De 10h30 à 12h30.

Gratuit .

place Amand Desloges Médiathèque Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 35 71 77 biblio@mairie-rugles.fr

