Faites vos jeux ! place Amand Desloges Rugles

La médiathèque de Rugles vous propose une matinée jeux de société en famille, en partenariat avec la Ludo d’Iton !
– Samedi 8 novembre
– Samedi 13 décembre
-Samedi 10 janvier
– Samedi 14 février
– Samedi 14 mars
– Samedi 11 avril
– Samedi 13 juin
De 10h30 à 12h30.
Gratuit .
place Amand Desloges Médiathèque Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 35 71 77 biblio@mairie-rugles.fr
