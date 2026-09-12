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AGENDA · Rugles

Faites vos jeux ! place Amand Desloges Rugles

samedi 12 septembre 2026 · place Amand Desloges · Rugles

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
place Amand Desloges
Adresse
Médiathèque
Ville
27250 Rugles
Département
Eure
Tarif

Rugles

Faites vos jeux !

place Amand Desloges Médiathèque Rugles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

La médiathèque de Rugles vous propose une matinée jeux de société en famille, en partenariat avec la Ludo d’Iton ! .Gratuit   .

place Amand Desloges Médiathèque Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 35 71 77  biblio@mairie-rugles.fr

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English : Faites vos jeux !

L’événement Faites vos jeux ! Rugles a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure