AGENDA · Rugles
Faites vos jeux ! place Amand Desloges Rugles
samedi 12 septembre 2026 · place Amand Desloges · Rugles
Informations pratiques
Rugles
Faites vos jeux !
place Amand Desloges Médiathèque Rugles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La médiathèque de Rugles vous propose une matinée jeux de société en famille, en partenariat avec la Ludo d’Iton ! .Gratuit .
place Amand Desloges Médiathèque Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 35 71 77 biblio@mairie-rugles.fr
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English : Faites vos jeux !
L’événement Faites vos jeux ! Rugles a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure