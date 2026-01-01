Faites vos jeux Saint-Briac-sur-Mer

Faites vos jeux

Salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-12 14:30:00

fin : 2026-01-12 17:00:00

2026-01-12

Pour les personnes seules ou isolées venez partager un après-midi convivial autour de jeux de société et d’un petit

goûter. .

Salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

