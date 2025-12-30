Faites vos jeux Saint-Briac-sur-Mer
Faites vos jeux Saint-Briac-sur-Mer lundi 9 février 2026.
Faites vos jeux
Salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 14:30:00
fin : 2026-02-09 17:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Pour les personnes seules ou isolées venez partager un après-midi convivial autour de jeux de société et d’un petit
goûter. .
Salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Faites vos jeux Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme