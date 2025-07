Faites vos jeux Saint-Rémy

Faites vos jeux Saint-Rémy mercredi 6 août 2025.

Faites vos jeux

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 14:00:00

fin : 2025-08-06 16:30:00

Date(s) :

2025-08-06

Faites vos jeux: après-midi jeux de société tout âge

(Skyjo, rami, triomino, quirkkle, cochon qui rit, nain jaune, …)

Faites vos jeux: après-midi jeux de société tout âge

(Skyjo, rami, triomino, quirkkle, cochon qui rit, nain jaune, …) .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr

English : Faites vos jeux

The people of Saint-Rémy have come together to create a special radio program, highlighting the 80th Anniversary of the Normandy Landings and collecting eyewitness accounts.

If you’re passionate about journalism or the Second World War, you’re invited to take part in this initiative orchestrated by the enthusiastic residents of Saint-Rémy, as part of the « Saint-Rémy-sur-Ondes » project.

The show will be broadcast live on Tuesday, June 11, 2024, from 7pm to 10:30pm. Preparatory meetings will be held on Tuesdays March 26, April 16, May 7 and June 4 at 7pm at La Forge, prior to the live recording scheduled for the evening of Tuesday June 11.

German : Faites vos jeux

Die Einwohner von Saint-Rémy haben sich zusammengeschlossen, um eine spezielle Radiosendung zu gestalten, die den 80. Jahrestag der Landung in der Normandie beleuchtet und Berichte von Zeitzeugen sammelt.

Wenn Sie sich für Journalismus oder den Zweiten Weltkrieg begeistern, sind Sie herzlich eingeladen, an dieser Initiative teilzunehmen, die von den begeisterten Einwohnern von Saint-Rémy im Rahmen des Projekts « Saint-Rémy-sur-Ondes » inszeniert wurde.

Die Sendung wird am Dienstag, den 11. Juni 2024, von 19:00 bis 22:30 Uhr live ausgestrahlt. Die Vorbereitungstreffen finden dienstags am 26. März, 16. April, 7. Mai und 4. Juni um 19 Uhr in La Forge statt, bevor die für Dienstagabend, den 11. Juni, geplante Live-Aufzeichnung beginnt.

Italiano :

Crea i tuoi giochi: giochi da tavolo pomeridiani per tutte le età

(Skyjo, ramino, triomino, quirkkle, porcellino ridente, nano giallo, …)

Espanol :

Crea tus propios juegos: tarde de juegos de mesa todas las edades

(Skyjo, rummy, triomino, quirkkle, cerdo risueño, enano amarillo, …)

L’événement Faites vos jeux Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Suisse Normande