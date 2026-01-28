Faites vos vacances Spectacle SUM Villetoureix
Faites vos vacances Spectacle SUM Villetoureix mercredi 11 février 2026.
Salle des fêtes Villetoureix Dordogne
Dans le cadre du Festival Faites vos vacances Spectacle SUM Spectacle de poésie sonore et gestuelle pour petit corps ( 6 mois 7 ans)
Salle des fêtes Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 72 63
English : Faites vos vacances Spectacle SUM
As part of the Faites vos vacances Festival: Spectacle SUM: Sound and movement poetry show for small bodies (6 months 7 years)
L’événement Faites vos vacances Spectacle SUM Villetoureix a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne