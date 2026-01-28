Faites vos vacances Spectacle SUM Villetoureix

Faites vos vacances Spectacle SUM

Salle des fêtes Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Dans le cadre du Festival Faites vos vacances Spectacle SUM Spectacle de poésie sonore et gestuelle pour petit corps ( 6 mois 7 ans) .

Salle des fêtes Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 72 63

English : Faites vos vacances Spectacle SUM

As part of the Faites vos vacances Festival: Spectacle SUM: Sound and movement poetry show for small bodies (6 months 7 years)

