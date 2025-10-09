Fake it until you lose it – Bianca Argimón Galerie les filles du calvaire Paris

Fake it until you lose it – Bianca Argimón Galerie les filles du calvaire Paris jeudi 9 octobre 2025.

Bianca Argimón explore une temporalité confuse, quelque part entre fresque antique et peinture à la tempera. Il y a quelque chose d’intemporel dans ses saynètes, une douceur grinçante qui rappelle Bosch ou Brueghel. Depuis plus de dix ans, elle manipule avec une ironie acérée nos petits drames contemporains, les tissant dans des compositions désabusées, à la fois drôles et inquiétantes.

Dans cet univers, les symboles s’entrechoquent : machines froides au sourire figé, figures anthropomorphes absurdes, animaux décalés observant le monde avec une indifférence presque philosophique, un Pinocchio aveugle guidé par le seul poids de son nez… L’humour, omniprésent, n’efface jamais l’inquiétude sous-jacente. Il en est, au contraire, le révélateur discret.

La galerie Les filles du calvaire accueille l’exposition personnelle de Bianca Argimón, Fake it until you lose it du 9 octobre au 1er novembre 2025. Apparences lisses, douceurs trompeuses, les œuvres de Bianca Argimón se situent dans ce point de bascule où la beauté vacille et révèle, sans éclats de voix, la folie de notre époque. Elle déploie un vocabulaire aussi libre que précis – dessin, peinture, sculpture, installation – pour orchestrer un théâtre miniature où le grotesque flirte sans cesse avec la grâce.

Du jeudi 09 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

gratuit Tout public.

Galerie les filles du calvaire 21, rue Chapon 75003 Paris

https://www.fillesducalvaire.com/exhibitions/181-bianca-argimon-fake-it-until-you-lose/overview/